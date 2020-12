Studenten mogen toch onderwijs krijgen in kantoorgebouw aan Eemsgolaan

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Hogeschool NHL Stenden mag toch dagonderwijs geven in een kantoorgebouw aan de Eemsgolaan in Groningen. In hoger beroep bepaalde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat advocatenkantoor Yspeert niet mag vorderen dat Stenden stopt met het onderwijs in het pand.

Volgens advocatenkantoor Yspeert Advocaten schaadde onderwijs het ‘zakelijke karakter’ van het pand. Vanaf 1 september van dit jaar gebruikt NHL Stenden het pand voor onderwijsactiviteiten, waardoor er volgens het advocatenkantoor overlast ontstaat. De hogeschool zat al in het pand toen het advocatenkantoor er zijn intrek nam. Op dat moment werd er nog geen onderwijs gegeven.

Omdat verhuurder BVG het pand had aangeprezen als ‘hoogwaardig kantoorpand met een zakelijke uitstraling, te midden van andere (zakelijke) dienstverleners’, past onderwijs aan studenten niet bij de aard van het pand en de daarover gesloten huurovereenkomst, zo stelt het advocatenkantoor.

De kantonrechter stelde het advocatenkantoor half oktober in het gelijk. Het gerechtshof vernietigde de uitspraak van de lagere rechtbank en stelt de verhuurder BVG in het gelijk.Volgens de rechter kan nog niet bewezen worden dat het advocatenkantoor ook daadwerkelijk schade gaat ondervinden door de aanwezigheid van de studenten.