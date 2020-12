Studenten Dizkartes halen bijna 4500 euro op voor voedselbank

nieuws

Foto: Dizkartes

Studentenvereniging Dizkartes heeft afgelopen week bijna 4500 euro opgehaald voor de voedselbank.

Het bedrag dat ingezameld werd was hoger dan vorig jaar. Normaal worden de activiteiten op de sociëteit van Dizkartes georganiseerd, maar dit jaar moest het online. Het programma bestond onder andere uit een online bingoquiz, escaperoom, raddraaishow en een veiling.

“Wij zijn ontzettend trots dat wij alsnog een ongekend hoog bedrag hebben weten op te halen voor de Voedselbank in Groningen. Juist in deze tijd is het belangrijk om als student maatschappelijk betrokken te zijn. Dat hebben wij deze week laten zien.”, aldus Dizkartes voorzitter Janiek Schulting.