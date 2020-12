Stoppen schoot door het hoofd bij Arjen Robben

sport

Foto: Joris van Tweel

Arjen Robben heeft dit seizoen al overwogen om definitief een punt zetten achter zijn voetbalcarrière. Dat liet de 36-jarige Bedumer dinsdagavond weten aan FOX Sports, tijdens de rust van het bekerduel tussen FC Groningen en FC Emmen.

Volgens Robben was de ‘energie even weg’ door het blessureleed wat hij kende, sinds hij op 18 oktober in de veertiende minuut van het veld liep tijdens de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen FC Utrecht. “Stoppen schiet dan wel door je hoofd. Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me daarvan weerhouden”, aldus Robben.

Daarom blijft Robben vechten om toch nog weer in actie te komen voor de Groningse club. Robben zegt zich, op zijn blessures na, nog steeds zeer fit te voelen: “Ik hoop toch nog een keer op het veld terug te komen en daar ga ik echt mijn best voor doen.”

Komt Arjen Robben nog terug? 🔙 “Dan overweeg je wel om te stoppen” pic.twitter.com/OG2RKP6pd3 — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 15, 2020