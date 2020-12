Stones verbieden gebruik van logo op speciaalbieren van Groningse brouwer

nieuws

Foto: De Bier Topper via Twitter (@debiertopper)

Bierbrouwer Martinus uit de Stad mag geen bieren meer verkopen waarop het speciale logo van de Rolling Stones voor de tentoonstelling in het Groninger Museum te zien is. De brouwer heeft de verkoop van de speciaalbieren stilgelegd vanwege ‘juridische omstandigheden’.

De betrokken partijen in de zaak willen niet veel kwijt over de kwestie, maar volgens Sandra Lambers van Marketing Groningen zijn de betrokken partijen nu met elkaar in gesprek over hoe het logo gebruikt mag worden en wat er verder gaat gebeuren.

De brouwer heeft toestemming gevraagd aan het Groninger Museum en Marketing Groningen voor het gebruik van het logo op de speciaalbiertjes. Het logo is ook beschikbaar voor andere uitingen die gerelateerd zijn aan de tentoonstelling, maar wel op eigen risico.