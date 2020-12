‘Sterretjes en tolletjes’ maken al behoorlijk wat herrie in Stad

nieuws

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod is het op oudejaarsavond zeker niet stil in de Stad. Uit verschillende wijken komen berichten over vuurwerk en kleine brandjes.

In de Ossenhoederstraat, de Eenhoornstraat en in de Voermanstraat in Paddepoel werden donderdag al meerdere branden op straat geblust door de brandweer. De dienst verwacht vanavond nog vaker gealarmeerd te worden voor branden in de wijk.

Ook in Kostverloren en in de West-Indischebuurt gingen enkele hopen afval en een fiets in vlammen op.

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Boven de Korreweg werd aan het begin van de avond al een kleine show weggegeven.

Vuurwerk aan de Korreweg in Stad. pic.twitter.com/6YmoRzQFcT — Geert Jan Darwinkel (@Darch) December 31, 2020

Ook in Gravenburg is geen sprake van stilte.

Is er een #vuurwerkverbod ? Ik merk er in de wijk #Gravenburg in #groningen weinig van. Er gaat nog steeds veel #vuurwerk de lucht in… pic.twitter.com/UtzDo1dA0G — Joël Stoppels (@battlefieldgron) December 31, 2020

Het kindervuurwerk werkt goed, aldus Twitteraar Sjoerd Jansen.

Wat maken die sterretjes in #Groningen een herrie. Sterk spul 🥸 — sjoerd jansen (@nolheijerman) December 31, 2020