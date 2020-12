Statenlid PvdD: ‘Roofdieren zijn niet het probleem voor de weidevogels, de mens wel’

nieuws

Foto: wikipedia, Stanislaw Szydlo

Gedeputeerde Henk Staghouwer stuurt welbewust aan op een heksenjacht op vossen, marters, kraaien en verwilderde katten. Dat schrijft PvdD-Statenlid Ankie Voerman donderdagmiddag in een open brief aan de provinciebestuurder.

De Partij voor de Dieren is niet blij met uitspraken die Staghouwer woensdagavond liet optekenen in het Dagblad van het Noorden. Daarin stelt de gedeputeerde steenmarters, vossen, kraaien en katten ‘uit het systeem worden gehaald’ moeten worden. De uitspraak volgt op een onderzoek waaruit blijkt dat weidevogels grote moeite hebben om te overleven in Groningen. Ook de onderzoekers dragen de steenmarter aan de voornaamste boosdoener. “U wilt de natuur, waarvoor u verantwoordelijkheid draagt, gaan zuiveren van ongewenste inwoners”, aldus Voerman. “Dieper kan een portefeuillehouder Natuur niet zinken.”

Het systeem van de natuur kan volgens Voerman prima zelf zorgen voor een balans tussen eten en gegeten worden. De intensieve landbouw is echter de boosdoener in de reductie van het aantal weidevogels in Groningen, zo stelt Voerman: “De waarheid is dat het de vogels te moeilijk gemaakt wordt om grote, levensvatbare groepen te vormen, omdat er simpelweg te weinig insecten, te weinig water, te weinig onverstoord hoog en kruidenrijk grasland is. En daar waar dit wél op orde is door de inspanningen van boeren, worden de percelen omsingeld door doodse velden en akkers.”

Volgens Voerman is het een illusie dat het verwijderen van roofdieren uit weidevogelreservaten een oplossing zijn: “Staghouwer heeft voldoende ecologische kennis om te begrijpen dat voor elke gedode vos, kraai of marter, er nieuwe aan de poort zullen verschijnen.” Het doden van deze dieren is Voerman dan ook een doorn in het oog: “Niemand gelooft toch dat de provincie al deze duizenden dieren netjes gaat vangen en elders weer gaat loslaten? U stuurt met uw woorden welbewust aan op een heksenjacht op vossen, marters, kraaien en verwilderde katten.”