Statenfracties: ‘Directie Groningen Airport Eelde gaf misleidende informatie aan aandeelhouders’

Foto: Groningen Airport Eelde

De Statenfracties van de SP en de Partij voor de Dieren vinden dat de directie en de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde misleidende informatie hebben verstrekt aan de aandeelhouders. Dat schrijven de fracties donderdag in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur. De provincie Groningen heeft dertig procent van de aandelen in de luchthaven.

De misleidende informatie zou staan in het document ’Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde’, een document over de toekomst van de luchthaven. De misleidende informatie zou gaan over de bevoegdheid van het Rijk en de aandeelhouders bij een besluit tot sluiting van de luchthaven en het eventueel afdekken van tekorten. De luchthaven zou suggereren dat het Rijk opdraait voor deze kosten, terwijl de minister begin november bevestigde dat de aandeelhouders hiervoor verantwoordelijk zijn. “ Het idee van GAE dat het Rijk 6 á 8 miljoen per jaar zou betalen staat haaks op de luchtvaartnota”, zo stellen de fracties.

De fracties houden interim-directeur Bart Schmeink aan als voornaamste verantwoordelijke voor de misleidende informatie. Daarom willen de fracties van het college van Gedeputeerden weten waarom Schmeink’s contract niet niet vroegtijdig is beëindigd, omdat zijn eerste taak al bestuurder was om met een financieel onderbouwd stuk te komen. De SP en de Partij voor de Dieren willen daarom ook weten wat er voor het visiedocument is betaald, omdat de fracties stellen dat de ‘honoraria’ niet in verhouding staan tot het geleverde werk.