Stadjer vrijgesproken van betrokkenheid bij steekpartij op Platinalaan

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een 48-jarige verdachte dinsdagmiddag vrijgesproken van poging tot doodslag en het toebrengen van zware mishandeling. De man stond terecht voor zijn betrokkenheid bij een steekincident, wat 31 maart 2018 plaatsvond op de Platinalaan in Vinkhuizen.

De verdachte is vrijgesproken, omdat er volgens de rechtbank niet voldoende bewijs is dat de verdachte zijn slachtoffer opzettelijk wilde verwonden of doden. Volgens de rechtbank kan er sprake zijn geweest van een ongeluk “Het dossier bevat voor beide scenario’s aanwijzingen”, aldus de rechtbank. “Zo is niet bekend op welke afstand aangever en verdachte van elkaar stonden, of met kracht met het keukenmes is gezwaaid en of verdachte zich heeft afgeweerd of juist heeft aangevallen door te zwaaien met het mes. Ook uit de locatie en de diepte van de steekwond kunnen in dit verband geen zelfstandige conclusies worden getrokken.”

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 400 dagen tegen de verdachte, waarvan 360 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uren. Een WhatsApp-bericht van de schoondochter van de zus van verdachte, waarin wordt gezegd dat verdachte aangever heeft neergestoken, duidt volgens het OM niet op een ongeluk.

Het slachtoffer in de zaak werd in de middag van 31 maart 2018 ernstig gewond aangetroffen op straat. De wond die het mes veroorzaakte zorgde voor een klaplong en een scheur in de longslagader bij het slachtoffer. Voorafgaand daaraan was het slachtoffer, met de verdachte en een andere man, in een dronken ruzie verzeild geraakt in zijn woning.