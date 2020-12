Mondkapjesweigeraar bedreigt supermarktmedewerker omdat hij niet naar binnen mag (update)

Op Youtube en op Dumpert is sinds afgelopen dinsdagavond een video te zien, waarop een volwassen man een minderjarige medewerker van een Gronings filiaal van Aldi in elkaar dreigt te slaan. De man wilde zonder mondkapje boodschappen doen in de winkel, waar hij door de medewerker op werd aangesproken. De politie deed onderzoek naar de video. Daaruit blijkt

dat de video is geënsceneerd, zo stelt de politie.

De man vraagt de medewerker of hij denk dat hij sterker is dan de man zelf, waarop hij stelt: ,,Tot de politie er is krijg je gewoon klappen hoor. Dan kun je wel lachen, maar ik meen het.” Vervolgens is te zien hoe hij, samen met zijn filmende vriendin, de Aldi binnenstapt.

De video is hoogstwaarschijnlijk door de man zelf (of zijn vriendin) op Youtube gezet. De video werd kort na de publicatie gedeeld op verschillende websites. De man kreeg daar vooral veel kritiek op zijn gedrag.

Update – Politie: ‘Video is in scène gezet’

De politie heeft vandaag onderzoek gedaan naar het filmpje. Er is onder andere gesproken met de medewerker van de Aldi. De jongeman doet geen aangifte, omdat hij op de hoogte was van de actie van de man. De politie zag zich toch genoodzaakt om de man aan te spreken op zijn gedrag en heeft hem daarom thuis bezocht. Volgens de politie is het filmpje in scène gezet.

De actie van de man, afkomstig uit Oldenzaal, is volgens de politie onacceptabel. Hij krijgt echter geen boete, omdat er geen aangifte gedaan is door de medewerker.

Volgens de politie is de man die in de video te zien is een oude bekende. Eerder plaatste hij een video, waarin hij met een balletjespistool zwaait. De man werd daarvoor aangehouden, verhoord en beboet.

Er is met de medewerker gesproken en daaruit blijkt dat hij op de hoogte was van de actie van de man. De medewerker werd door de situatie overrompeld, maar voelde zich niet bedreigd. Hij doet geen aangifte. Het filmpje is door de man in scène gezet. — Politie Groningen (@polgroningen) December 16, 2020

De man heeft bezoek gehad van de politie. Het gedrag van de man is onacceptabel en benden peil. Hij is hierop aangesproken. — Politie Groningen (@polgroningen) December 16, 2020

Daarnaast is er nog een filmpje opgedoken waarin dezelfde man te zien is met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Dit is een ouder filmpje. De man is daarvoor destijds aangehouden, verhoord en er is proces-verbaal opgemaakt. — Politie Groningen (@polgroningen) December 16, 2020