Stadjer aangehouden na vuurwerkoverlast; zestig stuks illegaal vuurwerk in beslag genomen

Foto: Politie Groningen-West

De politie heeft woensdagmiddag een aanhouding verricht in een van de westelijke wijken van de Stad in een onderzoek naar overlast door vuurwerk. Dat maakten agenten, werkzaam op het politiebureau aan de DIamantlaan in Vinkhuizen, woensdagavond bekend via hun Instagram-pagina.

Na aanhoudende meldingen over vuurwerkoverlast besloten de agenten de woning en de auto van de verdachte persoon te doorzoeken. Daarbij werden verpakkingen met daarin ongeveer 60 zogenaamde ‘Cobra Trate’-nitraatbommen aangetroffen.

Ook vond de politie een Cobra, een stuk vuurwerk waar flitskruid in is verwerkt. Omdat deze (ook buiten het speciale verbod op vuurwerk van dit jaar) verboden zijn in Nederland, nam de politie al het vuurwerk in beslag.

