Stadjer aangehouden na schietpartij in Lelystad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft afgelopen maandag een persoon uit de stad Groningen aangehouden in een woning in Lelystad. In de woning vond een schietincident plaats. Daarbij raakte een 41-jarige man gewond.

De politie kreeg rond 21.50 uur een melding binnen over de schietpartij. Ter plaatse troffen agenten het aanspreekbare slachtoffer aan. Drie personen die ook aanwezig waren in de woning werden aangehouden en ingesloten.

De verdachten zijn inwoners van Lelystad en Groningen in de leeftijd van 22 tot 54 jaar. Een vierde verdachte is nog voortvluchtig.