Staatssecretaris grijpt (nog) niet in bij jeugdzorginstelling Elker

Foto: Johannes Rienks

Staatssecretaris Paul Blokhuis is nog niet voornemens om in te grijpen in de financiële situatie van jeugdzorginstelling Elker. Dat liet de staatssecretaris donderdagmiddag weten in zijn beantwoording van Kamervragen van Attje Kuiken en Henk Nijboer (PvdA).

De minister wil, voordat hij zich zelf gaat bemoeien met de oplossing voor het miljoenentekort van Elker, eerst afwachten met welke oplossing de gemeente, de Jeugdautoriteit en de jeugdzorginstelling zelf komen.

Dat wil niet zeggen dat de staatssecretaris zich geen zorgen maakt over de financiële situatie van Elker, zo stelt Blokhuis: “Signalen rond de financiële ontwikkelingen van jeugdhulpaanbieders neem ik, vanuit mijn rol als stelselverantwoordelijke, zeer serieus. Zorgcontinuïteit staat hierbij altijd voorop. (..) In het uiterste geval kan de Jeugdautoriteit escaleren naar mij.” Ook kan de zorginstelling, in het uiterste geval, een aanvraag indienen voor tijdelijke liquiditeitssteun.

Begin dit jaar was er al een miljoenentekort bij de jeugdzorginstelling. Deze zijn in de rest van 2020 opgelopen van 3,5 miljoen naar zeven miljoen. Elker beheerde onder andere jeugdinstelling Het Poortje in de Stad. Ook verleent het ambulante hulpverlening aan een kleine vierduizend kinderen en jongvolwassenen.