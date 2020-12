Speciale kerstuitvoering van deelscooter rijdt door Stad

nieuws

Foto: Danique Dellebarre

Felyx, één van de twee exploitanten van deelscooters in Groningen, heeft voor de kerstperiode een scooter bekleed met een speciaal kerstpatroon. De rode kerstscooter rijdt sinds donderdag rond in de Stad.

Reizigers kunnen de kerstscooter herkennen in de app waarmee de scooters gehuurd kunnen worden. Een rendierkop markeert de plek waar de kerstscooter te vinden is.

Vanaf vandaag rijden er ook scooters rond in Groningen die 45 km/u kunnen rijden. In de topkoffer van de scooter zitten twee helmen en haarnetjes. Het dragen van een helm is verplicht op deze scooters.