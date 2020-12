SP Tweede Kamer stelt vragen over sluiting Niemeyer

nieuws

Foto: Google Streetview

De SP in de Tweede Kamer vraagt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in actie te komen voor het personeel van tabaksfabriek Niemeyer in Groningen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Eigenaar British Tobacco Company kondigde in oktober aan dat de fabriek in Groningen in 2022 dicht gaat, onder meer omdat er steeds minder tabak wordt verkocht. De SP vraagt minister Koolmees om in gesprek te gaan met BAT.

De SP maakt de minister duidelijk dat er 185 banen op de tocht staan, plus nog eens 60 banen bij werkvoorzieningsschap Iederz. Bovendien heeft Niemeyer een geschiedenis van 200 jaar in Groningen, en draagt ze het predicaat ‘koninklijk’.

Eerder was de gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen al met een solidariteitsactie voor de werknemers van Niemeyer begonnen.