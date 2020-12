SP start solidariteitsactie voor werknemers Niemeyer

nieuws

Foto: Google Streetview

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen is maandagavond gestart met een solidariteitsactie voor werknemers van de tabaksfabriek Niemeyer. De fractie wil graag weten hoe inwoners het beste hun solidariteit kunnen tonen aan de 200 personeelsleden die mogelijk hun baan gaan verliezen door de sluiting van het bedrijf.

“Met het verlies van werk is er vaak veel onzekerheid voor de werknemers”, vertelt fractievoorzitter Jimmy Dijk in een video. “De vakbonden en de ondernemingsraad willen zoveel mogelijk banen behouden. Daarom vragen we Groningers hun solidariteit met de werknemers van Niemeyer te tonen.”

Mensen met een goed idee voor een solidariteitsbetuiging of een actie kunnen hun idee hier achterlaten. De fractie van de SP gaat contact opnemen met de mensen die het beste idee achter hebben gelaten om hun plan vorm te geven en uit te voeren.