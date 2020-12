‘Situatie in noordelijke ziekenhuizen zorgelijk door corona’

nieuws

De situatie in de noordelijke ziekenhuizen moet als zorgelijk getypeerd worden door het oplopend aantal coronapatiënten. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN).

De situatie is dusdanig dat de noordelijke ziekenhuizen nog meer reguliere zorg moeten afschalen. Behandelingen voor reguliere patiënten worden daarom uitgesteld. Zowel op de IC als in de klinische afdelingen is meer ruimte nodig voor patiënten met covid-19.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is met 40 procent gestegen in vergelijking met vorige week. Het AZNN hoopt dat door de lockdown het aantal nieuwe besmettingen snel omlaag gaat om de druk op de zorg te verminderen.