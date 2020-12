Sinterklaas viert verjaardag met pakjesavond ook in Groningen

nieuws

Waar de feestelijke intocht twee weken geleden in Groningen vanwege de coronamaatregelen nog afgelast moest worden is Sinterklaasavond in veel woningen wel doorgegaan. Dat blijkt uit berichten op social media.

De Sinterklaasperiode was dit jaar in alle opzichten anders. Geen intocht en in sommige gevallen ook geen bezoek aan de scholen. Het zingen bij de schoorsteen kon dan weer wel doorgaan, maar het kopen van de cadeaus in de winkelstraten was dit jaar daarentegen weer een hele uitdaging vanwege alle maatregelen die er gelden. Wat in ieder geval wel een succes is geworden, is de kleurplatenactie van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Zij laten weten dat er 1.353 tekeningen zijn binnengekomen gemaakt door kinderen uit Groningen. De Vereeniging heeft van Sinterklaas begrepen dat de tekeningen een mooi plekje gaan krijgen in zijn woning in Spanje.

Sinterklaas heeft maar liefst 1353 van dit soort prachtige tekeningen van kinderen uit Groningen ontvangen. Hartverwarmend!😍💚🤍 #Sinterklaas pic.twitter.com/9ilnbJ2Ltg — Volksvermaken (@KVVVG) December 5, 2020

Discobol

En dan pakjesavond. De avond waar zoveel kinderen zich op hadden verheugd. Met natuurlijk de bijbehorende spanning. Want zou Sinterklaas het verlanglijstje wel ontvangen hebben? In huize De Hosson zaterdagavond niet overal blije gezichten. Daar pakte de 6-jarige een cadeau uit met daarin een discobol en karaokeset. “Daar ben ik ook echt vreselijk blij mee. Dank u verschrikkelijk wel”, aldus De Hosson.

Okay, dank u verschrikkelijk wel, Sinterklaas. 6-jarige krijgt net een discobol met karaokeset. Daar ben ik ook echt vreselijk blij mee 🥴 — Sander de Hosson (@shossontwits) December 5, 2020

Digitaal

Maar pakjesavond 2020 is ook de pakjesavond die soms noodgedwongen anders gevierd moest worden. Met opa en oma die meekijken via een videoverbinding. Of Sinterklaas die bij de kinderen op visite komt middels een Skype-verbinding. Uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag blijkt dat het aantal digitale huisbezoeken dit jaar flink is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. In sommige gevallen met wel 35 procent. Het aantal fysieke bezoeken is daarentegen in bijna alle regio’s afgenomen. Behalve in de drie noordelijke provincies: daar kreeg de Goedheiligman het juist extra druk met huisbezoekjes. Een medewerker van de Sint Nicolaascentrale laat weten dat in plaats van één team er dit jaar meerdere hulp-Sinterklazen moesten worden ingezet.

Zout

Uit de reacties blijkt dat er mensen zijn verrast, zijn verblijd en tevreden zijn gesteld. Hoewel. Nico laat weten dat er in zijn omgeving wel iemand heel stout is geweest omdat de hele weg onder het zout lag.

Nou hier in Groningen is er iemand heel stout geweest. Hele weg ligt onder het zout #pakjesavond pic.twitter.com/fx52Kd9bec — ᑎIᑕO (@NicoGuud) December 5, 2020

Ambulance

Ondertussen zijn er ook gezinnen en families die zaterdagavond geen pakjesavond konden vieren. Bijvoorbeeld omdat de vader of moeder aan het werk moest. Ambulancezorg Groningen laat op Twitter weten dat men ook op het heerlijk avondje paraat staat en dat als er ergens iets aan de hand is men zo snel mogelijk zal komen. Hetzelfde geldt voor de mensen van de politie, de brandweer, het zorgpersoneel en al die andere cruciale beroepen die ondanks pakjesavond gewoon moeten werken.

Naar verluidt vertrekt Sinterklaas zondagochtend in alle vroegte op de stoomboot richting Spanje.