‘Seinhuisje’ bij Hoofdstation gaat vannacht onderweg naar Stadskanaal

Foto: STAR

Het oude spoorgebouwtje op het oude opstelterrein bij het Hoofdstation in Groningen is donderdag in twee delen van zijn plek gehesen en klaargezet voor een tweede leven in Stadskanaal. ProRail doet het gebouw cadeau aan museumspoorlijn STAR, waar het gaat dienen als souvenirwinkel.

Vannacht gaan de twee delen naar het museumterrein in Stadskanaal. Hier is al een plek is vrijgemaakt om het neer te zetten. Het gebouwtje wordt in Stadskanaal helemaal opgeknapt en in originele staat teruggebracht.

“Het is een uniek huisje met een grote historische waarde”, vertelt Pieter Boneschansker van Museumspoorlijn STAR op de website van ProRail. “We wilden als STAR voorkomen dat dit gesloopt zou worden, juist omdat het in dezelfde stijl is gebouwd als de seinhuisjes die vroeger ook op de spoorverbinding Stadskanaal-Ter Apel stonden. We gaan verder onderzoek doen en op basis daarvan een monumentale status aanvragen.”

STAR verwacht dat het huisje volgend jaar op Nationale Stoomtreindag van binnen te bewonderen zal zijn.bewonderen.