Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Langs het Hoendiep in Groningen is woensdagmiddag een man met zijn scootmobiel in een sloot beland.

De brandweer spoedde zich naar de sloot om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer te plaatse behandeld.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van het ongeluk.