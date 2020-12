Scooter rijdt door na ongeluk; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto via Instagram Politie Groningen-West

Aan de Regulusstraat in Paddepoel is woensdagavond een scooterrijder doorgereden na een verkeersongeval. De politie is een zoektocht gestart naar de bestuurder en vraagt getuigen van het incident zich te melden.

De bestuurder van de personenauto, die bij een uitwijkmanoeuvre tegen een lantaarnpaal aan reed, bleef ongedeerd.

Van de scooterrijder ontbreekt het signalement. Daarom vraagt de politie aan getuigen om contact op te nemen. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer 2020354709.