Schoonmakers weer terug in gemeentelijke dienst

nieuws

PvdA en GroenLinks komen alsnog met een motie het schoonmaakpersoneel weer in dienst te nemen. Burgemeester en wethouders lieten eerder weten daar geen zin in te hebben.

Groningen huurt op dit moment schoonmaakbedrijven in. Het stadsbestuur wil in zo’n 76 gemeentegebouwen het schoonmaakwerk weer aanbesteden als de huidige contracten op 1 januari 2022 aflopen.” De PvdA is al heel lang voor het zogenoemde inbesteden, dus dat de schoonmakers weer in gemeentelijke dienst komen. ’’ zegt PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. “Hun werk is belangrijk en het is gewoon onderdeel van de gemeentelijke organisatie, zo verdienen dan meer en hebben betere arbeidsvoorwaarden.’’ Het kost de gemeente wel meer geld, acht ton per jaar.

Bushoff van de PvdA en Visser van GroenLinks rekenen op een raadsmeerderheid voor hun voorstel. Ze krijgen zeker de steun van de SP. “Ik ben hartstikke blij , we zijn al bezig met de schoonmakers sinds 2012, uiteindelijk is er nu een meerderheid’’, reageert SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. ‘Mooi dat GroenLinks zich nu ook aansluit.”