Schoolklas Leon van Gelderschool naar huis gestuurd vanwege meerdere besmettingen

Foto: ZanderZ - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6152869

Een schoolklas van de Leon van Gelderschool aan de Diamantlaan in de stad Groningen heeft sinds afgelopen dinsdag geen fysieke lessen meer. De oorzaak zijn coronabesmettingen in de klas.

Dat blijkt uit een brief die naar de ouders van de leerlingen van de school is gestuurd en in bezit is van OOG Tv. “Een aantal leerlingen uit deze klas waren positief getest op corona”, staat te lezen in de brief. “Om verdere besmettingen in de school te voorkomen is besloten om aan deze klas geen fysiek les meer te geven. Gedurende de week zijn leerlingen uit deze klas getest en toen bleek het een juiste beslissing te zijn aangezien meerdere leerlingen positief bleken te zijn. We blijven de situatie de komende tijd nauwlettend in de gaten houden.” De leerlingen krijgen voorlopig online onderwijs.

De school drukt leerlingen en medewerkers op het hart om bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen. Het zijn niet de eerste besmettingen op deze school. Afgelopen week werden nog twee leraren positief getest.

