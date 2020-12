‘Scholtenmonument is voor de zomer hersteld’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Als alles volgens de planning verloopt, dan is het Scholtenmonument in het Stadspark voor de zomer hersteld. Dat laat wethouder Glimina Chakor weten in een schriftelijke mededeling aan de gemeenteraad.

Inmiddels is er een herstelplan voor het monument gemaakt. Daarbij ook wordt bekeken of de fontein gereconstrueerd kan worden, om het monument geheel in de oorspronkelijke staat terug kunnen brengen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Plan van Aanpak. Een eerste opzet daarvan laat zien dat de herstelwerkzaamheden waarschijnlijk komend voorjaar kunnen beginnen.

Op 20 september jongstleden reed een automobilist in op het monument aan de Concourslaan. Deze overleed aan de gevolgen van de aanrijding. Het monument raakte zwaar beschadigd door het incident en de daarop volgende brand.