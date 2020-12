Schaatser Sjoerd den Hertog wint chaotisch verlopen massastart

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Schaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen won zondag in Heerenveen tijdens de kwalificatiewedstrijden een chaotische massastart.

Den Hertog zat in een kopgroep die al snel ontstond en alle ruimte kreeg van het peloton dat uit 25 schaatsers bestond. Want vrijwel iedere ploeg had een schaatser in de kopgroep die uit vijf man bestond.

Het werd echter een onoverzichtelijke wedstrijd, omdat de schaatsers die gedubbeld werden niet van het ijs stapten zoals de bedoeling was. Die reden zelfs volop mee.

Maar in die chaos wist Den Hertog zijn schaats net iets eerder over de finish te drukken dan Mats Stoltenborg. Bob de Vries werd derde, Bart de Vries vierde en Robert Bovenhuis vijfde. De wedstrijd had overigens geen officiële status.