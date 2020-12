Sandra van Bergen: “Winnen van EK handbal is stuk moeilijker dan WK”

sport

Foto Wouter Holsappel. Nederland - Duitsland handbal

Het is als regerend wereldkampioen absoluut niet vanzelfsprekend dat Nederland ook dé titelkandidaat op het EK is. Dat zegt de Groningse handbalcoach Sandra van Bergen tegen radioprogramma OOG Sport.

De Groningse handbalster Lois Abbingh schoot Nederland vorig jaar met een strafworp naar de wereldtitel. Nederland staat met Abbingh op het punt om te beginnen aan het EK. Het Europees kampioenschap wordt gehouden in Denemarken.

Sandra van Bergen: “Aan een WK doen landen mee die qua handbalniveau minder ontwikkeld zijn dan de Europese top. Eigenlijk is iedere wedstrijd daardoor een topwedstrijd en dat is tijdens een WK niet zo, je moet dus altijd je hoogste niveau halen”, zegt Van Bergen.

Verwachting

Van Bergen: “Ik verwacht dat ze de eerste ronde zeker doorkomen. Naar mijn verwachting komen ze dan toplanden Noorwegen, Roemenië en Duitsland tegen. Het Nederlands team moet het zonder de geblesseerde Estavana Polman doen en dat vind ik een aderlating. Dit team is ook verjongd en dat kost tijd. Ik denk dat goud te veel gevraagd is en dat een medaille het maximaal haalbare is, maar uiteraard hoop ik wel dat Nederland Europees kampioen wordt.”

Openingswedstrijd

Vanochtend werd bekend dat de eerste wedstrijd tegen Servië, die vanavond gespeeld zou worden, verplaatst werd naar zaterdag. Servië wordt namelijk geteisterd door Covid-19. Vanmiddag werd duidelijk dat ook een tweede speelster van Servië positief getest is. In hoeverre het duel van zaterdag ook op losse schroeven staat is nog onduidelijk.

De poulegenoten van Nederland en Servië zijn Kroatië en Hongarije. De eerste drie uit de poule gaan door naar de volgende ronde.