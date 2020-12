Rutte: ‘Nederland gaat op slot’ – Dit zijn de maatregelen tijdens de lockdown

nieuws

Nederland gaat de komende weken (tot en met 17 januari) in lockdown. Dat maakte premier Rutte maandagavond bekend in een toespraak vanuit het Torentje. Dat heeft verregaande gevolgen voor alle Nederland, zoals te zien is in dit overzicht van alle nieuwe maatregelen die vannacht om 0.00 uur ingaan.

“We realiseren ons goed hoe ingrijpend het besluit is dat we vandaag hebben genomen”, aldus Rutte. “Juist na dit jaar is de behoefte aan samen rond de kerstboom bij elkaar te komen.” Volgens Rutte is dit de grootste crisis die Nederland in vredestijd heeft meegemaakt. “Alles is er nu op gericht contacten tot een minimum te beperken. We herinneren ons de beelden van lege schoolklassen. Daar moeten we naar terug. We realiseren ons hoe heftig het besluit is wat we nemen. Zeker zo kort voor kerst.”

Druk op de zorg

De zorgvoorziening is Nederland is volgens de premier de voornaamste reden van de sluiting. Naast het hoge aantal ziekenhuisopnames zijn nu al meer dan een miljoen reguliere behandelingen uitgesteld, zo stelt Rutte: “Medewerkers in de ziekenhuizen lopen al maanden op hun tandvlees.”

Rutte riep Nederlanders op vol te houden: “Er komt een moment dat ons leven weer gewoon wordt. Dat is niet meteen, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Het komt aan op veerkracht. Blijf geduldig en blijf elkaar helpen.”

Protest

Tijdens de toespraak van Rutte waren op de achtergrond demonstranten te horen. Aan de overkant van de Hofvijver stond een honderdtal mensen lawaai te maken. De premier refereerde aan de demonstranten in zijn toespraak: “We hebben niet te maken met een onschuldige griep, wat bijvoorbeeld de demonstranten hierbuiten nog steeds denken.”

De maatregelen:

Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen

Ontvang thuis maximaal 2 personen ouder dan 13 jaar

Aantal locaties sluiten:

– Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)

– Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen

– Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc

– Dierenparken, pretparken, etc

– Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc

– Restaurants en café’s

Dringend advies om thuis te werken

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen

Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland

Iedereen die van buiten Europa naar Nederland komt, moet een negatieve coronatest kunnen overleggen

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.

De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten. Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regels:

Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen

De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.

Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.

Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven

Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open.

Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.

Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.

Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.