Foto Andor Heij. DOT

Het is doorgaans rustig in de stad op Eerste Kerstdag, maar de editie van 2020 was rustiger dan ooit.

Vanwege de coronacrisis zijn onder meer de bioscopen en eetgelegenheden gesloten. En de meeste kerstinkopen bij de supermarkten waren al gedaan, want de angst voor drukte bij de winkels die open waren bleek ongegrond.

De mensen die toch even de stad in gingen deden dat onder meer om foto’s te maken van Groningen in kerstsfeer.