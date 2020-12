‘Ruimtekanonnen’ op MartiniPlaza als hart onder de riem tijdens lockdown

nieuws

Foto: MartiniPlaza

Om Groningers op het hart te drukken positief te blijven tijdens de lockdown, om te ‘shinen in je woonkamer, slaapkamer of tuin’, heeft MartiniPlaza drie grote lichtkanonnen op het dak van de evenementenlocatie gezet. Tot het nieuwe jaar is MartiniPlaza vanuit de wijde omtrek van de Stad te zien.

De tijdelijke stadsmarkering wordt verzorgd door DTL Lasertechniek uit Tynaarlo. De lasers, zogenaamde Space Cannons, zijn te zien tot 40 kilometer buiten de stad Groningen. De SHINE-campagne, waar de lichtshow onderdeel van is, uit zich ook op posters, in kranten, op geveldoeken en op kaarten die binnen en buiten de Stad te vinden zijn.

Met lichtbakens wil MartiniPlaza plezierige herinneringen oproepen aan evenementen in het complex uit de voorbije jaren. Deze herinneringen moeten helpen om Groningers aan te moedigen om positief te blijven in deze lastige periode.