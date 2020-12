Ruimste winst ooit op EK voor Lois Abbingh en Oranje-handbalsters

nieuws

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Met 35 doelpunten, tegen 24 van tegenstander Roemenië, hebben de Nederlandse handbalsters dinsdagmiddag hun ruimste zege ooit geboekt op een EK Handbal. De Groningse Lois Abbingh scoorde drie van de 35 goals.

Met de winst op Roemenië houden de handbalsters nog zicht op een vijfde plek op het EK. De podiumplaatsen zijn inmiddels niet meer te bereiken voor de Oranjevrouwen, want maandag was de winstmarge te laag in de wedstrijd tegen Duitsland.

Het is voor het eerst sinds zes grote toernooien dat de Nederlandse handbalsters de halve finales niet gaan bereiken. Met de winst tegen Roemenië hebben de vrouwen een deel van deze vieze smaak weggespoeld.