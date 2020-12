“Ruim 100 activiteiten voor jongeren in de Kerstvakantie”

nieuws

Zwembad Kardinge

Extra geld voor speciale activiteiten voor jongeren. Zo noemde premier Mark Rutte (VVD) het dinsdagavond tijdens de persconferentie. In Groningen worden er in de Kerstvakantie ruim 100 activiteiten voor jongeren gehouden.

“Het was dinsdagavond best wel een beetje spannend”, vertelt jongerenwerker Kim Aarts van WIJ Groningen. “Worden er strengere maatregelen afgekondigd? Wat mag er nog wel? Wij zijn namelijk al een hele tijd bezig met een speciaal programma dat we de jongeren in de leeftijd tot 17 jaar in de Kerstvakantie aan willen bieden. Als dan zo’n persconferentie komt zit je toch met samengeknepen billen op de bank te kijken maar gelukkig is er op dit moment geen sprake ven verzwarende maatregelen en kunnen wij gewoon doorgaan.”

Wat gaat er precies in de Kerstvakantie gebeuren?

“Eigenlijk begint het in sommige gevallen al in de week voor de Kerstvakantie. We gaan zo’n 60 evenementen verspreid over de wijken en dorpen in de gemeente Groningen organiseren. Daarnaast gaan heel veel wijken ook zelf nog activiteiten opzetten waardoor het totale aanbod uit ruim 100 onderdelen bestaat. En eigenlijk gebeurt er van alles. Van kerstdiners tot kerst- en nieuwjaarshapjes en gourmetten op wijkniveau. Maar ook een Dance Battle, een filmmiddag, een voetbaltoernooi, skiën bij Snowlimits op Kardinge en klimmen bij Bjoeks.”

Om een gemene vraag te stellen: we hebben te maken met maatregelen, kan dit allemaal?

“Ja, het kan zeker. Eigenlijk hebben we hele goede afspraken kunnen maken met onze samenwerkingspartners. De groepjes kinderen die deel gaan nemen aan de activiteiten houden we heel klein. Daarnaast vinden de bezoeken grotendeels plaats buiten de reguliere bezoekuren. Zo kunnen wij bij de voorstelling in Pathé voor openingstijd naar binnen. Op die manier hebben we heel veel kunnen organiseren, en het is ook super dat we van alle partijen zoveel medewerking krijgen.”

Premier Rutte liet dinsdagavond tijdens de persconferentie weten dat jongeren het zwaar hebben. Hoe zie jij dat?

“Ik zelf ben jongerenwerker in Ten Boer. Wat ik zie is dat jongeren heel verschillend zijn en dat ze niet onder één groep zijn te scharen. Eigenlijk hoor ik twee geluiden. De eerste groep liet vooral afgelopen voorjaar weten het erg fijn te vinden dat er even minder kon. Je moet je voorstellen dat er veel jongeren zijn die een heel druk programma hebben. Op maandag is er muziekles, dinsdag is er voetbaltraining, woensdag moeten ze naar tennis, donderdag eten ze bij hun vader, en ga zo maar door. Toen de crisis echter langer ging duren toen kon je wel duidelijk horen dat de situatie minder leuk werd.”

En het tweede geluid?

“Ja, het tweede geluid was toch wel dat jongeren de sociale contacten misten. Er waren jongeren die tegen me zeiden dat ze school misten. En ze schrokken eigenlijk van die constatering want ze hadden nooit verwacht dat ze zoiets zouden zeggen. Op dit moment denk ik overigens dat jongeren zich goed kunnen redden. Ze houden zich goed aan de regels en ik ben daar echt positief verrast over. Wat ik wel merk is dat er veel behoefte is om in gesprek te gaan en dat er ook veel vragen leven. Ze hebben bijvoorbeeld vragen over het vaccineren, wat vind je van Rutte en hoe moet het met Oud & Nieuw.”

Denk je ook dat jongeren schade lijden?

“Ik denk dat het mee valt, maar het is wel teleurstelling op teleurstelling waar ze mee te maken hebben. Geen leuke dingen, geen vuurwerk bij Oud en Nieuw. Maar volgens mij realiseren ze zich ook heel goed dat het inderdaad lang duurt, maar dat dit ook weer over gaat.”