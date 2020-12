RUG wil sneltesten op Zernike bij tentamens in januari

nieuws

De RUG heeft een plan om tijdens de tentamenperiode van januari vijfduizend studenten te testen op corona, voordat ze een tentamen maken in de Aletta Jacobshal. Dat meldt de Universiteitskrant.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft vier universiteiten, waaronder de RUG, aangewezen voor een pilot met sneltesten. De RUG had vorige maand al een voorstel voor een eigen snelteststraat op Zernike, maar die was toen nog niet nodig vanwege de opening van zo’n straat van GGD Groningen in MartiniPlaza.

Op Zernike moeten tijdens de tentamenperiode van januari vijfduizend studenten een test kunnen doen. Verder kunnen daar dagelijks duizend studenten en medewerkers een zelftest doen als het fysiek onderwijs eenmaal weer is begonnen.

Dankzij de pilot hoopt de VSNU op meer ruimte voor fysiek onderwijs in plaats van digitaal onderwijs. Dat is beter voor de studenten en docenten. Wel moet de overheid de plannen goedkeuren en mede-financieren. Het plan komt dinsdag ter sprake in de Tweede Kamer.