RUG-wetenschappers waarschuwen voor autonome wapens

Foto: Air National Guard via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Een groep Nederlandse wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica heeft dinsdag een open brief aan de regering gestuurd, waarin ze aandringen op strenge regelgeving omtrent autonome wapens. Ook een tiental wetenschappers van de RUG ondertekende de brief.

“Wij vinden het van groot belang dat Nederland zich hard maakt voor internationale juridisch bindende afspraken die moeten garanderen dat er betekenisvolle menselijke controle is over het gebruik van geweld”, zo schrijven de wetenschappers.

Eenmaal ontwikkeld, zullen autonome wapens de drempel verlagen om oorlog te voeren, zo stellen de opstellers van de brief: “Snelle escalatie van conflicten op de loer. Bovendien roept de introductie ervan aansprakelijkheidsvragen op, omdat het vaak onduidelijk zal zijn wie verantwoordelijk is voor de inzet ervan.”

Volgens de wetenschappers is dringend actie nodig om de zorgen over autonome wapensysteem weg te nemen: “Zodra deze doos van Pandora is geopend, zal ze heel moeilijk te sluiten zijn. Het is wat ons betreft vijf voor twaalf.”