RUG tot 18 januari dicht, maar er zijn uitzonderingen

nieuws

foto: Bob de Vries

De gebouwen van de Rijksuniversiteit zijn tot maandag 18 januari officieel gesloten vanwege de lockdown. Alle colleges, tutorials en tentamens vinden online plaats, met uitzondering van praktijkonderwijs, aldus de Universiteitskrant.

Het praktijkonderwijs mag wel op locatie gegeven worden. Verder is ook voor een aantal tentamens een uitzondering gemaakt. Die worden nog steeds in de Aletta Jacobshal afgenomen. Locatiegebonden onderzoek, zoals in een laboratorium, kan ook door blijven gaan. De faculteiten bepalen welk onderzoek hieronder valt.

Ook de Universiteitsbibliotheek heeft de deuren gesloten. Het lenen en terugbrengen van boeken blijft wel mogelijk. Vanaf maandag 4 januari wordt een uitzondering gemaakt voor kwetsbare studenten. Voor hen is vanaf die datum een beperkt aantal studieplaatsen beschikbaar.

Buluitreikingen en oraties gaan niet door. Ook is bij promoties geen publiek toegestaan en mogen alleen de promovendus, (co-)promotor, voorzitter en secretaris fysiek aanwezig zijn. Ook dienstreizen naar het buitenland zijn voorlopig uit den boze.