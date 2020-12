RUG ontwikkelt app die uitspraken van rechtbank voorspelt

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Aanstaande donderdag lanceren wetenschappers van de Rijksuniversiteit de online applicatie Juri Says. Deze applicatie kan op dit moment, in 73 procent van de gevallen, correct voorspellen wat de uitspraak is in een zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De computer leert elke maand van de gemaakte fouten, waardoor het aantal correcte voorspellingen iedere maand oploopt. “Juri baseert de voorspelling op een samenvatting van feiten die jaren voor de uitspraak wordt gepubliceerd”, vertelt promovenda Marsha Medvedeva van de RUG. “De informatie in deze samenvatting lijkt genoeg te zijn om redelijk goed te kunnen voorspellen wat het Europese Hof zal oordelen.”

Het systeem is volgens de ontwikkelaars niet bedoeld om een rechter te vervangen. “Een uitspraak voorspellen is echt wat anders dan een uitspraak doen”, aldus Michel Vols van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. “Terwijl Juri Says wel aangeeft welke zinnen van belang zijn voor de gemaakte voorspelling, is niet altijd duidelijk waarom en hoe-ven de zinnen ook niet altijd juridisch relevant te zijn. Een computerprogramma is anders dan een mens.”