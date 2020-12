Onderzoekers RUG: ‘Op strand gevonden onderkaak is minimaal 2.500 jaar oud’

nieuws

Foto: Politie.nl

Een onderkaak, die op 29 augustus werd gevonden op een strand in Noordwijk, is volgens onderzoekers van het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen afkomstig van persoon die leefde in de vroege ijzertijd.

De onderkaak werd gevonden door een wandelaar. Deze waarschuwde de politie, die meteen ter plaatse kwamen om het lichaamsdeel veilig te stellen. De kaak werd voor onderzoek aangeboden aan het Nederlands Forensisch Instituut. Daar werd vastgesteld dat het om een zeer oud bot ging, waarna de kaak werd aangeboden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit het onderzoek bij het Centrum voor Isotopenonderzoek bleek het te gaan om de onderkaak van een persoon die naar schatting minimaal 35 jaar oud was. De conclusie van het koolstofdateringsonderzoek is dat de persoon is overleden in de vroege ijzertijd (circa 763 en 492 jaar voor Christus).

De kaak wordt overgedragen aan het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland in Alphen aan de Rijn.