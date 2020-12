RUG en Hanze krijgen samen bijna anderhalf miljoen euro van Rijk voor ‘coronabanen’

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Universiteiten en hogescholen in Nederland krijgen 19,4 miljoen euro van de Rijksoverheid voor 1.200 tijdelijke banen. Van dat geld gaat iets meer dan 1,4 miljoen euro naar de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Het geld is bedoeld voor ondersteunende, tijdelijke banen van een half jaar. De instellingen kunnen hiermee extra surveillanten, student-assistenten en ICT-ondersteuning inhuren.

Het geld van de overheid is verdeeld naar de grootte van de instelling. In totaal moet al het geld goed zijn voor 1.200 tijdelijke banen, waarvan 700 banen bij hogescholen en 500 bij universiteiten in Nederland.

Het geld moet ervoor zorgen dat, ook tijdens de coronaperiode, de kwaliteit van het onderwijs op peil blijft. Ook zijn de maatregelen bedoeld om mensen die werkeloos zijn geraakt door de coronacrisis tijdelijk aan werk te helpen.