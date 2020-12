Rokende politieauto laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen voor een mogelijke brand in een politiewagen aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 00.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de brandweer uitrukte. “Het gaat om een politieauto die staat te roken”, vertelt Ten Cate. “De wagen is geparkeerd bij het tankstation aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Zowel in de wagen als bij het motorcompartiment rookte het. De brandweer is nadat ze ter plaatse kwam op onderzoek uitgegaan en heeft een nablussing gedaan.”

Niemand raakte gewond. Over de oorzaak is niets bekend, hoewel een defect niet uitgesloten kan worden. De politiewagen is weggesleept door een bergingsbedrijf. Voor het voertuig werd weggesleept zijn de spullen uit de auto overgeplaatst naar een ander politievoertuig.