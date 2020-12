Roeiers de Hunze drie keer Nederlands kampioen bij indoorroeien

nieuws

De drie Hunze-roeiers die Nederlands kampioen werden. Van links naar rechts: Anna Manke, Marg van der Wal en Jelle Bakker. Foto: KGR De Hunze

De roeiers van KGR De Hunze hebben zaterdag goede zaken gedaan bij het Nederlands Kampioenschap Indoorroeien. Drie junioren wisten beslag te leggen op de titel Nederlands kampioen.

De titels gingen naar Marg van der Wal, Anna Menke en Jelle Bakker. Bij de wedstrijd moeten roeiers zo snel mogelijk 2.000 virtuele meters afleggen op een roeimachine. Normaal wordt het kampioenschap gehouden in een sporthal in Amsterdam, maar vanwege de coronamaatregelen was de wedstrijd dit jaar op afstand en moesten deelnemers starten op een roeimachine bij hun eigen club. Omdat roeiverenigingen vrijwel allemaal dezelfde apparaten gebruiken is het mogelijk om het kampioenschap op deze manier te organiseren.

De 17-jarige Marg van der Wal werd kampioen in de categorie meisjes-18 in een tijd van 07:01.1. In de meisjes-16 ging de titel naar Anna Menke (14) in een tijd van 07:07.6. Met deze tijd was Menke slechts één seconde langzamer dan het officieuze wereldrecord in haar leeftijdsgroep. De tweede plaats bij de meisjes-16 ging naar Hunze-roeister Jente Jongsma (16) met een tijd van 07:11.5.

De Nederlandse titel bij de jongens-18 was voor het tweede jaar op rij voor Hunzeroeier Jelle Bakker (18) met een tijd van 06:04.1, op de voet gevolgd door de 17-jarige Lucas Keijzer uit Groningen in een tijd van 06:12.1.