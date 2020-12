‘Rode vlag’ bij IC-personeel UMCG over nieuwe coronapiek: ‘Het komt dichterbij en ik ben moe’

nieuws

Foto via Facebook UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen deelde vrijdagavond een boodschap van Yannick, een verpleegkundige op de afdeling Intensive Care. Het ziekenhuis meldt dat hij opziet tegen een nieuwe coronapiek tijdens of na de kerst. “Hij is moe”, zo stelt het UMCG.

“Sinds het begin van deze tweede golf hebben we weer een constante flow aan coronapatiënten”, vertelt Yannick. “In de eerste golf werkten we in een crisisrooster. Iedereen was opgeplust tot 100 procent dienstverband, met telkens één vrije dag na een reeks diensten. Op die vrije dag was ik me dan stiekem toch alweer aan het voorbereiden op de volgende werkdag. Ik hoop echt dat we dat nu niet weer krijgen.”

Meer mensen uit eigen regio: ‘Een rode vlag’

De IC-verpleegkundige meldt dat hij en zijn collega’s het hart vasthouden bij berichten over een nieuwe golf: “Eerst lagen hier vooral patiënten die overgeplaatst waren vanuit Limburg, Zuid-Holland, nu zien we meer overplaatsingen vanuit ziekenhuizen uit onze regio. Dat is voor ons een rode vlag, het komt dichterbij.”

Zwaar werk, maar vaak met voldoening

Vooral het zware werk zorgt ervoor dat Yannick zware dagen heeft op de IC van het UMCG, zo vertelt hij bij het beschrijven van zijn werkkleding: “Op de foto zie je mij een full face masker over het FFP-2-masker heen dragen. Als er iets benauwd is, dan is dat het wel! Ons werk is en blijft ook fysiek zwaar.”

“Het is vermoeiend dat we mensen vaak moeten wijzen op het naleven van de bezoek- en hygiëneregels. Maar gelukkig is de grootste groep blij met onze zorg. Dat geeft ook weer energie.”