RIVM meldt 83 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 241 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds afgelopen dinsdag met 83 toegenomen.Dat blijkt uit de laatste besmettingscijfers van het RIVM, die woensdagmiddag bekend werden gemaakt. In de provincie als geheel nam het aantal besmettingen met 241 toe.

In de gemeente Groningen vond de GGD 27 besmettingen meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Er werden geen nieuwe overlijdens gemeld van inwoners uit de gemeente. Wel werden twee inwoners van de gemeente opgenomen in een ziekenhuis.

In de provincie als geheel vond de GGD 48 besmettingen meer dan tussen maandag- en dinsdagochtend. Er werden twee inwoners uit de gemeente Groningen opgenomen in een ziekenhuis, over de provincie als geheel zijn dat er drie minder dan gisteren. In de provincie werd één nieuw overlijden door corona gemeld, dinsdag waren dat er zes. De overleden persoon is afkomstig uit de gemeente Oldambt.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen per gemeente:

Appingedam 2 Pekela 5 Delfzijl 8 Oldambt 24 Groningen 83 Westerwolde 13 Loppersum 3 Midden-Groningen 37 Stadskanaal 15 Het Hogeland 27 Veendam 16 Westerkwartier 8 Totaal 241 Overig 0

Landelijk maakte het RIVM melding van 10.447 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 564 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Nederlandse ziekenhuizen namen 353 nieuwe coronapatiënten op. Dinsdag waren dat er 127. Het RIVM registreerde 106 nieuwe overlijdens door COVID-19, tien minder dan in de voorgaande vierentwintig uur.