RIVM: 56 besmettingen in gemeente Groningen; zes overlijdens in provincie

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds maandagochtend toegenomen met 56. Het RIVM maakte de laatste cijfers dinsdagmiddag bekend. In de rest van de provincie registreerde de GGD nog eens 137 infecties.

In de gemeente Groningen werden een stuk minder besmettingen geregistreerd dan in de voorgaande vierentwintig uur. Toen maakte het RIVM nog melding van 110 besmettingen in de gemeente.

In de Ommelanden werden de meeste besmettingen vastgesteld in de gemeente Het Hogeland (32). Het aantal besmettingen in de provincie als geheel lag ook een stuk lager dan maandag. Toen meldde het RIVM nog 371 besmettingen.

In de provincie werden vier nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van patiënten met COVID-19. Zij zijn afkomstig uit de gemeenten Groningen (1), Loppersum (2), Westerwolde (1) en Het Hogeland (1). Ook kreeg het RIVM zes sterfgevallen binnen van inwoners van de provincie. Deze sterftes door COVID-19 werden gemeld in de gemeenten Delfzijl (1), Groningen (1), Oldambt (2), Midden-Groningen (1) en Westerkwartier (1).

Appingedam 3 Pekela 0 Delfzijl 9 Oldambt 13 Groningen 56 Westerwolde 19 Loppersum 2 Midden-Groningen 11 Stadskanaal 13 Hogeland 32 Veendam 13 Westerkwartier 22 Totaal 193

Landelijk registreerde het RIVM 9872 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 1327 minder dan gisteren. 127 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, 115 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 116 mensen werden gemeld als overleden door COVID-19, maandag waren dat er 31.