RIVM: ’29 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 148 in provincie’

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is, sinds woensdagochtend, toegenomen met 29 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 119 besmettingen vastgesteld.

Het aantal besmettingen in de gemeente ligt een stuk lager dan in de voorgaande vierentwintig uur. Toen werd melding gemaakt van 48 nieuwe besmettingen.

In de provincie Groningen nam het aantal besmettingen juist sterk toe. In de provincie als geheel werden, tussen dinsdag- en woensdagochtend, 99 nieuwe besmettingen vastgesteld. In het afgelopen etmaal waren dat er 148. De meeste besmettingen in de Ommelanden vond de GGD in de gemeente Midden-Groningen. In deze gemeente werd ook een overlijden gemeld.

Appingedam 8 Pekela 1 Delfzijl 16 Oldambt 9 Groningen 29 Westerwolde 10 Loppersum 2 Midden-Groningen 18 Stadskanaal 15 Het Hogeland 17 Veendam 8 Westerkwartier 15 Totaal 148

In heel Nederland werden 5641 nieuwe besmettingen geconstateerd sinds woensdagochtend, 706 meer dan gisteren. 174 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 11 op een IC. Dat zijn er zeven minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. 61 patiënten werden als overleden door COVID-19 gemeld, vijf minder dan gisteren.