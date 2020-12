RIVM: ‘115 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 340 in provincie’

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal coronabesmetting in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 115 toegenomen. Dat blijkt donderdagmiddag uit de laatste cijfers van het RIVM. In de provincie werden nog eens 225 nieuwe infecties vastgesteld.

De 115 nieuwe infecties zijn er zes minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. Ook werd een inwoner van de gemeente geregistreerd als opgenomen in een ziekenhuis. In totaal zijn nu 42 inwoners van de gemeente Groningen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis sinds de uitbraak van het virus in maart.

In de rest van de provincie werden 225 nieuwe besmettingen vastgesteld, zestig meer dan in de periode tussen dinsdag- en woensdagochtend. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in Midden-Groningen (33). Twee inwoners van de gemeente Pekela werden opgenomen in een ziekenhuis.

Drie inwoners van de provincie werden gemeld als overleden aan het coronavirus. De overledenen komen uit de gemeenten Midden-Groningen (1) en Westerwolde (2).

Hieronder vindt u het aantal besmettingen per gemeente tussen woensdag- en donderdagochtend:

Appingedam 10 Pekela 8 Delfzijl 30 Oldambt 25 Groningen 115 Westerwolde 15 Loppersum 6 Midden-Groningen 33 Stadskanaal 41 Hogeland 24 Veendam 22 Westerkwartier 11 Totaal 340

Landelijk registreerde het RIVM 12.844 nieuwe besmettingen, 1642 meer dan gisteren. De 77 geregistreerde overlijdens zijn er evenveel als woensdag, hoewel deze mensen niet allemaal in de afgelopen vierentwintig uur overleden aan het virus. Het RIVM registreerde 259 nieuwe ziekenhuisopnames, 89 meer dan gisteren.

Ook donderdag is het hoge aantal nieuwe besmettingen, zowel in de gemeente als in de provincie en de rest van Nederland, deels te verklaren door een inhaalslag van de GGD. Een computerstoring zorgde er aan het begin van de week voor dat het aantal gemelde besmettingen lager lag dan het daadwerkelijke aantal positieve tests.