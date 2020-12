Revanche op Heracles zou clubrecord betekenen voor FC Groningen

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jurrien Timber* of Ajax, *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen

Als FC Groningen morgen revanche neemt op Heracles Almelo voor de verloren uitwedstrijd van vorig jaar, kent de Groningse club de beste Eredivisiestart sinds de oprichting in 1971. Hoofdtrainer Danny Buijs put vertrouwen uit de goede start van het seizoen, ook al ontbreken Arjen Robben en Azor Matusiwa in de selectie en bestaat er twijfel over Patrick Joosten en Alessio Da Cruz.

Buijs wacht met het doorhakken van de knoop over Joosten en Da Cruz tot de laatste twee trainingen voor de wedstrijd. Buijs gaat vooral uit van eigen kracht, zo stelt hij op FC Groningen TV: “Wij denken dat, als we ons niveau wederom halen, wat we al best vaak gedaan hebben, dat we in staat moeten zijn om van Heracles te winnen.

Op 31 augustus vorig jaar verloor FC Groningen in Almelo met 2-1 van Heracles. Twee afstandsschoten zaten de Groningers toen dwars. Buijs stelt daarom dat de club er deze keer alles aan gaat doen om de punten in Groningen te houden.

Het thuisduel met Heracles begint woensdagavond om 20.00 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd is er de ‘In Memoriam’, waarbij alle in het afgelopen jaar overleden supporters van FC Groningen worden herdacht met een minuut applaus voor de aftrap.