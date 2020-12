De afgelopen maanden was de Korenbeurs volledig ingepakt met steigers, maar nu het gebouw een nieuw likje verf heeft en er ook nieuw platen op het dak zijn geplaatst is het weer in volle glorie te bewonderen.

Wij gingen de straat op om te kijken of mensen zien wat er is veranderd aan de Korenbeurs en natuurlijk wilden we ook weten wat zij van het resultaat vonden.