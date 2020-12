Rekenkamers Stad en provincies gaan politieke rol bij Ring-Zuid samen onderzoeken

De Noordelijke Rekenkamer en de rekenkamer van de gemeente Groningen gaan het onderzoek naar de rol van de politiek bij de zuidelijke ringweg van Groningen samen uitvoeren.

Volgens het Dagblad van het Noorden is deze samenwerking nodig om te voorkomen dat er deuren gesloten blijven voor de onderzoekers. Zowel de secretaris-directeur van de Noordelijke Rekenkamer als de voorzitter van de rekenkamer uit Groningen bevestigen dat de samenwerking is bedoeld om alles boven tafel te krijgen, zo nodig onder dwang.

Het onderzoek moet boven tafel krijgen welke rol de politiek in de gemeente en de provincie hebben gespeeld bij de aanpak van Ring-Zuid. Zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten willen weten of zij voldoende informatie hebben gekregen over de onderhandelingen bij de aanbesteding van het project en over de huidige impasse. De overheidsorganen betwijfelen of ze met de beschikbare informatie goede besluiten kon nemen over het project.

In mei gaat het onderzoek van start. Begin 2022 moet het onderzoek zijn afgerond.