Reizigersvereniging Rover: ‘Laatste treinoverstap in Groningen snel herstellen’

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

De laatste aansluiting tussen treinen uit Zwolle en de stations in Warffum en Roodeschool moet snel worden hersteld. Dat vindt Rover, de belangenbehartiger van reizigers in het openbaar vervoer. Deze aansluiting gaat aanstaande zondag verloren, als de nieuwe dienstregeling ingaat voor het treinvervoer.

Rover ontving veel klachten van reizigers die op station Groningen hun laatste aansluiting hebben zien verdwijnen. Door een communicatiefout tussen de NS en Arriva komt de laatste NS-Intercity uit Zwolle precies aan op het moment dat de laatste Arriva-trein naar Warffum en Roodeschool vertrekt, waardoor deze overstap onmogelijk is geworden.

Arriva stelt te hebben aangenomen dat de NS-Intercity eerder aan zou komen in de nieuwe dienstregeling. Volgens Rover wil Arriva de fout graag herstellen, maar ProRail wil de wijziging pas in februari doorvoeren. Daar heeft Rover weinig begrip voor. “Dit is bureaucratisch geneuzel”, stelt Rover-directeur Freek Bos, “wat in februari kan, zou deze week ook nog moeten kunnen. Stel het belang van de reiziger boven dat van het systeem.”