Reiniging en controle van riolering in Bloemenbuurt en Florabuurt begint in januari

In opdracht van de gemeente Groningen begint maandag 4 januari de controle en de reiniging en controle van de riolering in de Bloemenbuurt en de Florabuurt. Bewoners en weggebruikers kunnen daar, gedurende een periode van twee maanden, mogelijke wat hinder van ondervinden.

Aannemers Van Der Valk en De Groot gaan het riool eerst schoonmaken met een hogedrukwagen. Een reinigingsslang gaat de leiding in en spoelt met veel water het zand naar de put. Dit zand wordt opgezogen met een vacuümwagen en blijft achter in de tank. Vervolgens gaat een zelfrijdende camera door de leiding rijden om de leidingen te inspecteren

Omwonenden krijgen een brief met informatie over de inspectie voordat het werk in hun straat begint. Volgens de gemeente wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Eventuele stremmingen worden met verkeersborden aangegeven. De werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk overdag.