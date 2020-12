Regenwormen winnen het van de pissebedden

nieuws

Voor de zesde keer zijn de Bodemdierendagen gehouden. Voor het eerst keken ook Groningers welke bodemdieren zich in de tuin bevinden. De regenworm is landelijk in opmars.



‘Niet alleen veroveren de regenwormen de toppositie: ze werden in wel 84% van de deelnemende tuinen gevonden. In 2019 stonden deze belangrijke ambassadeurs van een gezonde bodem ‘slechts’ 3e. Maar ook is dit het eerste jaar waarin de pissebedden in geen enkel type tuin ongedeeld op de 1e plek staan’.

De volledige resultaten van de tellingen: https://bodemdierendagen.nl/pers/resultaten-2020-regenworm-verslaat-pissebed

Voor het eerst waren er ook drie waarnemers uit de gemeente Groningen. Twee vonden zeven verschillende soorten, de derde negen. Op de kaart is te zien wat zij aantroffen: https://www.bodemdierendagen.nl/resultaten