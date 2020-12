Rector Wijmenga weerspreekt kritiek op GGD: ‘Samenwerking is goed’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Volgens de Rijksuniversiteit Groningen is er mogelijk onduidelijkheid ontstaan over de plannen voor een eigen snelteststraat. Rector magnificus Cisca Wijmenga spreekt daarmee uitspraken tegen die ze, volgens de UKrant, afgelopen donderdag deed tijdens een bijeenkomst van de Universiteitsraad.

Uit een publicatie van de UKrant valt op te maken dat de RUG zo’n snelteststraat wil, omdat de testlocaties van de GGD niet afdoende zijn voor de Rijksuniversiteit. In de XL-teststraat in MartiniPlaza zouden alleen werknemers van instellingen in het lager en middelbaar onderwijs getest kunnen worden met een werkgeversattest, terwijl er voldoende capaciteit zou zijn voor voorrangstesten voor al het onderwijspersoneel. Ook citeert de UKrant rector Wijmenga: ‘We praten met de GGD hierover, maar op de een of andere manier hebben ze een soort starre houding. Ik weet ook niet precies waarom.”

Wijmenga stelt maandagmiddag echter dat het proces ingewikkeld is, waardoor het opstarten van de teststraat minder voorspoedig loopt dan gehoopt. Wijmenga stelt: “We willen benadrukken dat we de samenwerking met de GGD als goed ervaren en van groot belang vinden in de strijd tegen het coronavirus.” Ook stelt Wijmenga dat de echte reden voor het opzetten van een eigen snelteststraat het ontlasten van de GGD is.